Семь человек пострадали в результате пожара в Сургуте

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в двухэтажном административно-бытовом здании в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, четыре человека были госпитализированы с ушибами и переломами, которые они получили при эвакуации, два человека отравились продуктами горения. Один человек с ожогами от госпитализации отказался.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:15 утра (02:00 по Москве). Из здания были эвакуированы 25 человек. Площадь распространения огня составила 3,6 квадратных метра.

Эвакуированные из здания люди размещены для обогрева в автобусе. Развёрнут пункт временного размещения в школе № 29.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что три человека погибли при пожаре в Воронежской области