Семь человек пострадали в результате пожара в Сургуте

В результате пожара в двухэтажном административно-бытовом здании в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По данным пресс-службы, четыре человека были
Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:15 утра (02:00 по Москве). Из здания были эвакуированы 25 человек. Площадь распространения огня составила 3,6 квадратных метра.
Эвакуированные из здания люди размещены для обогрева в автобусе. Развёрнут пункт временного размещения в школе № 29.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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