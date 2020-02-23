https://static.news.ru/photo/c6eed462-5644-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пресс-служба МЧС России сообщила об инциденте в Красноярском крае. По данным ведомства, при спуске со склона Манской петли в районе поселка Манский пострадало пять человек.

Семь человек скатились с горы и получили травмы, из них пострадало пять человек, — сообщает РИА Новости.

На место происшествия отправились спасатели, медики и шесть единиц специализированной техники. На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу. Врачи обнаружили у них ушибы и переломы.

NEWS.ru сообщал ранее, что власти Антальи намерены усилить меры по контролю за безопасностью туристов. Об этом в разговоре с российскими журналистами заявил губернатор провинции Мунир Каралоглу.