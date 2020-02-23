Пресс-служба МЧС России сообщила об инциденте в Красноярском крае. По данным ведомства, при спуске со склона Манской петли в районе поселка Манский пострадало пять человек.
Семь человек скатились с горы и получили травмы, из них пострадало пять человек, —
сообщаетРИА Новости.
На место происшествия отправились спасатели, медики и шесть единиц специализированной техники. На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу. Врачи обнаружили у них ушибы и переломы.
NEWS.ru сообщал ранее, что власти Антальи намерены усилить меры по контролю за безопасностью туристов. Об этом в разговоре с российскими журналистами заявил губернатор провинции Мунир Каралоглу.
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