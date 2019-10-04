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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проверит предприятие, которому принадлежит туристический автобус, попавший в ДТП в Нижегородской области. На место аварии выехали специалисты ведомства.

В результате инспекции на месте предполагается собрать информацию, необходимую для определения степени вины владельца транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

Как писал News.ru, авария произошла неподалёку от Нижнего Новгорода. Туристы направлялись из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Александра Пушкина. 20 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закруглении дороги.