Россияне на семь часов застряли в аэропорту Хургады

Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Хургады на семь часов без еды и воды. Рейс авиакомпании Royal Flight, назначенный на 12:20, был отменён и десятки туристов были вынуждены просидеть в зале ожидания несколько часов, сообщает E1.ru.

Люди жаловались на то, что их даже не обеспечили питанием или хотя бы водой.

Мы — пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели три часа в душном самолёте, потом нас вернули в аэропорт, — приводит издание слова одного из туристов.

Только после 20:00 людей снова привезли в отель, раздали багаж и накормили ужином.

Ранее сообщалось, что сотни россиян не могли вылететь домой из египетского Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейсов авиакомпаний. Так, жители Екатеринбурга должны были улететь домой 30 ноября, но компания Royal Flight сначала задержала рейс, а затем и вовсе отменила его.