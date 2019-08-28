https://static.news.ru/photo/cf4a4d8e-c9b4-11e9-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрис Лейкуцис/vk.com

Посольство и генеральное консульство России в Анталье окажут необходимое содействие семье погибшей в Турции 12-летней девочки. Дипломаты также помогут перевезти тело ребёнка на родину — в Санкт-Петербург.

Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела, — цитирует « Российская газета » представителя дипмиссии.

Там подчеркнули, что «российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования» обстоятельств трагедии, а также выразили надежду на то, что виновные «понесут заслуженное наказание».

Несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме произошёл 18 августа. Руку 12-летней Алисы затянуло в трубу бассейна во время купания. Впоследствии девочка перенесла операцию и несколько клинических смертей. Все последующие дни она находилась в коме и скончалась 28 августа.

Сотрудников отеля после инцидента задержали местные силовики, но позже отпустили под подписку о невыезде, писал News.ru.