Посольство и генеральное консульство России в Анталье окажут необходимое содействие семье погибшей в Турции 12-летней девочки. Дипломаты также помогут перевезти тело ребёнка на родину — в Санкт-Петербург.
Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела, — цитирует «Российская газета» представителя дипмиссии.
Там подчеркнули, что «российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования» обстоятельств трагедии, а также выразили надежду на то, что виновные «понесут заслуженное наказание».