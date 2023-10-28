Российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ: сколько перехватили и где Минобороны РФ сообщило о перехвате украинских БПЛА над территорией России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило об успешном отражении ночной атаки ВСУ. Что известно о налете украинских беспилотников, где их сбили, были ли разрушения и пострадавшие?

Где перехватили украинские БПЛА

В российском военном ведомстве рассказали, что всего за ночь были сбиты шесть беспилотников. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», — сообщило Минобороны.

В военном ведомстве не уточнили, где именно были сбиты БПЛА противника.

Telegram-канал SHOT также сообщает, что «квадрокоптер со взрывчаткой упал в 100 метрах от украинской границы в Курской области. Его уничтожили направленным взрывом».

«FPV-дрон ВСУ со взрывным устройством не смог далеко улететь и рухнул на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. Место оцепили силовики. <...> Никто не пострадал. Разрушений также нет», — говорится в сообщении канала.

Какие беспилотники используют ВСУ

Для совершения ударов по территории России украинские войска используют БПЛА самолетного типа UJ-22 Airborne, разработанные компанией UKRJET в 2020 году. В автономном режиме дальность полета таких беспилотников-камикадзе достигает 800 км на крейсерской скорости 120 километров в час. Такие аппараты способны нести до 20 килограммов полезной нагрузки — минометных снарядов или взрывчатки. Среднее время развертывания комплекса составляет 10 минут.

Фото: МО Украины

Кроме того, Украина неоднократно применяла реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», некоторое количество которых осталось у ВСУ со времен СССР. Такие аппараты изначально предназначались для разведки, но были переделаны украинскими специалистами для несения боезарядов. В марте 2023 года украинский «Стриж» с боевой частью упал на частные дома в городе Киреевск Тульской области, ранив трех местных жителей. А в марте 2022 году сбившийся с курса Ту-141 с осколочно-фугасной авиабомбой упал в столице Хорватии. Предположительно, он сбился с курса.

С 2022 года на вооружении ВСУ появились американские барражирующие боеприпасы Switchblade 300, дальность полета которых составляет около 80 км. В общей сложности в рамках пакета военной помощи от США Киев получил более 700 таких систем.

Также ВСУ применяют FPV-дроны кустарного производства, которые меньше, чем заводские, и обладают меньшим радиусом действия. В качестве боевой части в них используются минометные снаряды, гранаты, кумулятивные боеприпасы, а также взрывчатка иностранного производства.

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