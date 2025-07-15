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15 июля 2025 в 14:34

Раскрыто предназначение нового российского вооружения «Тайфун-ПВО»

Генерал Попов: «Тайфун-ПВО» будет защищать железнодорожные станции и мосты

«Тайфун-ПВО» «Тайфун-ПВО» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая российская боевая машина «Тайфун-ПВО» предназначена для прикрытия нефтеперегонных заводов, железнодорожных станций и мостов, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, она займет свою нишу в системе противовоздушной обороны, дополняя уже существующие средства.

«Тайфун-ПВО» будет востребован очень сильно. Это что-то среднее между «Шилкой» и комплексами типа «Панцирь». Он занимает свою нишу и будет достаточно эффективным. Этот комплекс необходим для войскового компонента на линии соприкосновения с противником. Он будет прикрывать отдельные районы или объекты, такие как нефтеперегонные заводы, перекачивающие станции, газогенерации, железнодорожные станции и крупные мосты, — пояснил Попов.

Он добавил, что российская боевая машина прикроет и другие стратегические объекты в глубоком тылу. Также генерал отметил, что «Тайфун-ПВО» эффективен против беспилотников и других современных угроз.

У нас много задач, которые остаются пока без внимания даже в глубоком тылу. Они будут прикрываться «Тайфуном-ПВО». От беспилотников надо иметь защиту. Это как раз то средство, необходимое для борьбы с БПЛА, не говоря уже об оперативно-стратегических ударных системах противника, — резюмировал Попов.

Ранее генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил, что в России завершились государственные испытания боевой машины «Тайфун-ПВО». Он оценил их как успешные.

ПВО
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БПЛА
заводы
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