Стала известна начинка пытавшихся атаковать Курскую АЭС дронов SHOT: Курскую АЭС пытались атаковать БПЛА с С-4 и поражающими элементами

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал SHOT сообщил, что пытавшиеся атаковать Курскую АЭС вечером 26 октября украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами из подшипников и саморезов. По данным канала, на месте их падения обнаружено три брикета пластита иностранного производства, каждый из которых весит 5 килограммов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Также SHOT уточняет, что беспилотники с размахом крыла 2,5 метра были кустарной сборки. Канал добавил, что один из трех уничтоженных накануне аппаратов вел съемку атаки.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, первый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в районе 19:30. Вторую попытку атаковать объекты на территории Курской области российские силы пресекли примерно в 21:00. Третий дрон был подавлен около 23:50.

Позже стало известно, что один БПЛА упал около КПП административного комплекса Курской АЭС, второй — уже на территории атомной электростанции, третий — рядом со складом ядерных отходов, сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Сдетонировал только последний аппарат. Повреждения получил фасад здания склада. Пострадавших нет.

Также накануне украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в Волоконовском районе Белгородской области. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.