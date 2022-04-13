Стало известно, какую бомбу нёс БПЛА, упавший в Хорватии
Упавший в Хорватии БПЛА советского производства нёс авиабомбу ОФАБ-100-120
Александр Чеков
Александр Чеков
18:52, 13 апреля 2022
Место падения беспилотного летательного аппарата. Загреб. ХорватияФото: Igor Soban/XinHua/Global Look Press
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Упавший в Загребе в ночь на 11 марта беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж» нёс осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120, которая взорвалась при падении. Взрывчатое вещество не было идентифицировано, сообщили эксперты на брифинге Жупанийской (окружной) прокуратуры столицы Хорватии, передаёт РИА Новости.
В ходе падения беспилотника после удара о землю произошёл взрыв импровизированного взрывного устройства, которое составляли части авиабомбы с взрывателем, и взрывчатого вещества, которое не принадлежит ряду традиционных военных или хозяйственных средств, — заявила главный эксперт по пожарам и взрывчатке Центра судебной экспертизы «Иван Вучетич» Ивана Бачич.
БПЛА советского производства упал в ночь на 11 марта в зелёной зоне города, после взрыва осталась воронка. Позже рядом нашли два парашюта. Также найден чёрный ящик беспилотника, записи с него ещё не расшифрованы.
Ранее стало известно, что министр обороны Хорватии Марио Баножич присутствовал 13 марта на операции по извлечению обломков упавшего в Загребе беспилотного летательного аппарата. Около полудня он выступил с заявлением, подтвердив, что ответственные службы обнаружили следы взрывчатки.