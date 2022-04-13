Стало известно, какую бомбу нёс БПЛА, упавший в Хорватии

Упавший в Загребе в ночь на 11 марта беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж» нёс осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120, которая взорвалась при падении. Взрывчатое вещество не было идентифицировано, сообщили эксперты на брифинге Жупанийской (окружной) прокуратуры столицы Хорватии, передаёт РИА Новости.

В ходе падения беспилотника после удара о землю произошёл взрыв импровизированного взрывного устройства, которое составляли части авиабомбы с взрывателем, и взрывчатого вещества, которое не принадлежит ряду традиционных военных или хозяйственных средств, — заявила главный эксперт по пожарам и взрывчатке Центра судебной экспертизы «Иван Вучетич» Ивана Бачич.

БПЛА советского производства упал в ночь на 11 марта в зелёной зоне города, после взрыва осталась воронка. Позже рядом нашли два парашюта. Также найден чёрный ящик беспилотника, записи с него ещё не расшифрованы.

Ранее стало известно, что министр обороны Хорватии Марио Баножич присутствовал 13 марта на операции по извлечению обломков упавшего в Загребе беспилотного летательного аппарата. Около полудня он выступил с заявлением, подтвердив, что ответственные службы обнаружили следы взрывчатки.