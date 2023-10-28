Уничтоженный дроном немецкий Leopard 2 в зоне СВО засняли на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал кадры с уничтоженным немецким танком Leopard 2 в зоне спецоперации. Военкоры уточнили, что военная техника Вооруженных сил Украины была ликвидирована на Запорожском направлении.

На кадрах запечатлен уже разгромленный танк ВСУ. По данным канала, удар нанес российский FPV-дрон.

Также канал опубликовал фотографию оператора дрона. В полном обмундировании он управляет беспилотником через VR-очки.

Ранее в Сети появилась видеозапись пленения солдата Вооруженных сил Украины во время ближнего боя. На кадрах видно, что российские бойцы окружили противника, застав его врасплох. Чтобы подойти поближе, российские служащие открыли огонь из стрелкового оружия, благодаря этому украинский солдат не мог контролировать ситуацию и вести прицельный огонь.

Также военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, на котором Вооруженные силы РФ наносят удар по пункту временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, база противника была поражена ракетой. Она находилась среди ангаров, расположенных в полях. Перед ударом в один из объектов ВСУ загнали в него зенитный ракетный комплекс «Оса».