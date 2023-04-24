Дроны под Москвой: где вблизи столицы были замечены украинские беспилотники Жительница СНТ «Заря» нашла БПЛА со взрывчаткой в 300 метрах от дома. По данным СМИ, упавший БПЛА — UJ-22 Airborn украинского производства

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

БПЛА UJ-22 Airborne

В Московской области в лесополосе на территории СНТ «Заря» обнаружены обломки дрона-камикадзе. Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник нашла жительница СНТ «Заря» в 300 метрах от своего дома. По данным канала, это UJ-22 Airborn украинского производства со штатным боеприпасом США. При этом в экстренных службах заявили РИА Новости, что беспилотник весом около 100 кг не имел боеприпасов. Что известно об упавшем дроне-камикадзе и где еще вблизи Москвы были замечены боевые или разведывательные БПЛА — в материале NEWS.ru.

Как обнаружили беспилотник

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник обнаружила 35-летняя жительница СНТ Богородского округа Московской области (примерно в 103 километрах от Москвы), которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить умершего котенка. Женщина решила, что это «чья-то игрушка», и скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. Спустя два часа, как сообщает Baza, один из участников чата позвонил в полицию.

Что за аппарат упал в Подмосковье

По данным Telegram-канала «112», приехавшие полицейские обнаружили разломленный напополам беспилотник, а вокруг — пластиковые пакеты с желтым порошком. По предварительной информации, это брикеты со взрывчатым веществом. Внутри беспилотника, как утверждает SHOT, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4. По данным канала, находящимися в БПЛА взрывпакетами обычно уничтожают стены в заборах или домах.

В то же время РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. При крушении корпус беспилотника был разломлен напополам, возгорания на месте падения не произошло. Силовики устанавливают место запуска летательного аппарата.

SHOT добавляет, что причиной падения беспилотника стало закончившееся топливо. Максимальная дальность таких БПЛА составляет около 800 км, а средняя скорость — порядка 130–140 км/час. Минимальная высота полета составляет 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 кг.

Какие еще БПЛА были замечены вблизи Москвы

Аналогичный беспилотник UJ-22 Airborn упал в Коломне 28 февраля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил эту информацию и сообщил, что падение БПЛА произошло рядом с деревней Губастово. По его словам, целью дрона, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал.

БПЛА упал недалеко от объекта компании «Газпром». Источник в газораспределительной станции в районе Коломны сообщил NEWS.ru, что аппарат зацепился за ветки дерева и рухнул, потеряв крыло. В результате падения беспилотника разрушений не было зафиксировано.

20 марта беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Щелково. Взрывчатых веществ не было обнаружено, никто не пострадал, линия электропередачи не получила повреждений, сообщили в администрации городского округа. На БПЛА была нанесена надпись «Летающая лаборатория».

6 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в Московской области на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. По его данным, на предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса».

Дрон обнаружили охранники при обходе территории. По данным Mash, коптер имел размеры 30 на 30 сантиметров. На его корпусе было закреплено несколько камер. Предположительно, БПЛА мог упасть из-за глушилок связи.

Также 6 апреля самодельный беспилотник рухнул в Подольске. В пресс-службе администрации муниципалитета заявили, что БПЛА не был оснащен боезарядом. По информации ТАСС, дрон без боевой нагрузки был найден в промышленной зоне.

SHOT сообщает, что похожий по описанию на UJ-22 Airborn дрон был замечен над Серпуховом 22 апреля. По данным канала, в тот день в полицию обратились как минимум два человека. Они сообщили, что видели большой беспилотник с длинным хвостом, серого цвета, без световых сигналов, который полетел в сторону деревни Бутурлино. Полиция обследовала зоны, где видели БПЛА, однако ничего подозрительного не нашли.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Атака на Севастополь 24 апреля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал 24 апреля об атаке на город надводных беспилотников ВСУ. По его словам, она началась около 03:30 мск. Один из беспилотников был уничтожен силами противоподводной диверсионной обороны, другой взорвался сам, не достигнув цели. Атака была отражена на внешнем рейде, объекты в городе не были повреждены. Все городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

На фоне атаки в Севастополе временно приостановили движение морского транспорта. Как сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, власти решили создать наземный компенсационный маршрут, по которому будет курсировать подвижной состав. В настоящее время рейд в Севастопольской бухте открыт, движение катеров и паромов возобновлено.