Дрон Ту-141 «Стриж» взорвался под Тулой: что нового, почему не сбили раньше 26 марта городе Киреевске Тульской области упал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Что известно о последствиях взрыва

Фото: МО Украины

БПЛА Ту-141

Минобороны России сообщило, что в 26 марта в городе Киреевске Тульской области упал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. По последним данным, в результате взрыва летательного аппарата пострадали три человека. NEWS.ru собрал новые подробности случившегося, а также узнал, почему БПЛА не был был сбит до того, как оказался над населённым пунктом под Тулой, и до каких точек в России ранее долетали украинские беспилотники этого образца.

Что известно о состоянии пострадавших

Взрыв беспилотника произошёл 26 марта в 15:19 мск на улице Дорожников, 29. На месте ЧП образовалась воронка. По информации СМИ, её размер составляет 10 на 15 метров, а глубина — до 8 метров. Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, «частично пострадали 10 частных домов». В частности, по данным Shot, обломки беспилотника разрушили «практически весь двухэтажный дом и постройки на территории: бассейн, две теплицы, баню, детский домик».

Как пишет Shot, в остальных поврежденных домах вылетели стёкла, заборы из профлиста выгнуло от давления, осколки беспилотника разбросало по всей округе, на стенах домов образовались трещины. Вечером 26 марта хозяйка одного из частично разрушенных домов рассказала, что в момент прилёта она была на работе, дома в это время были её сын с подругой. Они смогли самостоятельно выбраться. У сына «серьёзное ранение ноги, но держится бодрячком». По данным Shot, 20-летний Павел и 16-летняя Александра госпитализированы в Новомосковскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными порезами.

Третий пострадавший в результате атаки Ту-141 «Стриж» от госпитализации отказался.

Фото: Социальные сети

Что за дрон взорвался в Киреевске

Военное ведомство подтвердило появившиеся накануне сообщения, что 26 марта над Киреевском взорвался БПЛА Ту-141 «Стриж». Минобороны РФ уточнило, что ВСУ попытались совершить атаку этим беспилотником «в ударном исполнении». Оригинальная модель выполняет исключительно разведывательные функции, но Украина модернизировала БПЛА, начиняя боевой частью со взрывчаткой . В Минобороны добавили, что группировка российских средств ПВО в Тульской области обеспечивает «надёжное прикрытие с данного направления».

«Комплексом РЭБ „Поле-21“ было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов», — добавили в Минобороны.

Где ещё использовались Ту-141

За последние месяцы это не первый случай, когда появлялись сообщения об атаках БПЛА «Стриж» территории РФ. Так 6 февраля, по данным источников Shot, беспилотник этой модели взорвался над Калужской областью.

В конце декабря представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что ВС РФ сбили три «Стрижа», летевших с территории Украины. До этого постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях 5 декабря были атакованы модифицированными советскими БПЛА Ту-141.

Что из себя представляют «Стрижи»

Многоразовый оперативно-тактический разведывательный БПЛА Ту-141 входит в состав комплекса ВР-2, или «Стриж». Он был разработан ОКБ имени Туполева во времена СССР. Первый беспилотник был создан в 1974 году, массовое производство аппаратов началось в 1979 году на Харьковском авиазаводе. На вооружении в советской армии машины стояли до 1989 года и преимущественно дислоцировались на западной границе.

Изначально «Стрижи», оснащённые средствами фото- и инфракрасной разведки, предназначались для разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта. В ВС РФ БПЛА этого типа использовались как воздушные мишени для тренировки лётчиков-истребителей.

Фото: МО Украины БПЛА Ту-141

Весной 2014 года после начала боевых действий на востоке Украины власти соседнего государства для повышения эффективности авиаразведки приняли решение модернизировать конструкции оставшихся в наличии «Стрижей». Позднее из них была сформирована 321-я отдельная эскадрилья под Одессой.

Видны ли «Стрижи» российским средствам ПВО

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что украинские беспилотники могут долетать глубоко в тыл, в том числе и до Москвы. При этом он отметил, что большинство дронов ВСУ изготовлены из металла и хорошо отображаются на радарах ПВО.

«Украина модернизировала Ту-141, советский разведывательный беспилотник, <...> чтобы использовать его в качестве дрона-камикадзе. Дальность полета у них порядка 1000 километров. То есть, в принципе, обстрел <...> Москвы возможен. <...> Система ПВО в состоянии почти с вероятностью 100% старые украинские беспилотники уничтожать. Потому что это старые дроны, полностью из металла, имеют большую отражающую поверхностность и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет», — заявлял Кнутов в беседе с МК.

По словам эксперта, над Москвой расположено сплошное радиолокационное поле и сплошная зона покрытия зенитно-ракетными системами. Аналитик утверждает, что пройти эти блоки нельзя, но можно попытаться прорваться.

Фото: George Chernilevsky/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons БПЛА Ту-141

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, объяснил NEWS.ru, почему упавший под Тулой БПЛА не сбили раньше.

«Мы не можем на каждый метр поставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Есть города, которые охраняются, но у нас огромная страна. Это не лес, чтобы везде посадить эти системы. Для этого еще нужны военнослужащие, которые будут с ними работать. Поэтому он и долетел до Тульской области, тем не менее комплексом РЭБ удалось прервать его связь. А это очень мощный реактивный беспилотник, созданный Украиной совместно с американской фирмой Raytheon, которая, кстати, делает ЗРК Patriot», — подчеркнул Литовкин.

Что сейчас происходит в Киреевске после падения БПЛА

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила, что на территории региона введён режим повышенной готовности. Тульский губернатор Алексей Дюмин поручил выдать жилищные сертификаты тем, кто лишился крова, а получившим ранения выплатить по 100 тысяч рублей. Кроме того, региональные чиновники обещали компенсировать до 1 млн рублей на ремонт домов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Администрации Киреевского района областные власти поручили восстановить остекление многоквартирных жилых домов, а также «провести обследование повреждённых частных домовладений, определить целесообразность и возможность их восстановления».

Когда еще украинские беспилотники атаковали российские города

Самая массовая атака боевых дронов на российские объекты произошла 28 февраля. Большинство беспилотников были сбиты средствами ПВО. Такие сообщения в один и тот же день поступили из Туапсе, Белгородской области, Адыгеи и подмосковной Коломны. В Санкт-Петербурге из-за появления в воздухе некоего летательного аппарата были приостановлены полеты гражданской авиации. Правда, позднее Минобороны заявило, что это было связано с учениями.

Говоря о возможной дальнейшей активности украинских беспилотников на территории России, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что украинские БПЛА могут долететь до крупных российских городов, но те хорошо защищены системами ПВО, начиная с переносных зенитных комплексов и заканчивая комплексами С-300.