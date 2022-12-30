ВС России поразили систему военного управления и объекты энергетики Украины

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев

Вооруженные силы России поразили систему военного управления и объекты энергетики Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Он добавил, что в результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

Российские войска также уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Сумской области. Кроме того, удалось лишить украинскую армию двух американских РЛС AN/TPQ-50, двух артустановок 2С1 «Гвоздика», боевой машины РСЗО «Град», а также гаубиц Д-20 и Д-30 в ДНР.

Конашенков отметил, что ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Кроме того, российские системы ПВО сбили шесть беспилотников, в том числе три «Стрижа» и один «Байрактар» в Херсонской, Николаевской областях и в ЛНР.

Ранее Конашенков заявил, что Вооруженные силы России с момента начала военной операции на Украине уничтожили 950 реактивных систем залпового огня ВСУ. Он также сообщил о ликвидации более 170 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в ходе последних боев.