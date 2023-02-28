НЛО возле аэропорта Пулково: почему закрывали небо в Петербурге Неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге 28 февраля

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, заявили 28 февраля российские информационные ресурсы. Telegram-канал «112» также сообщил о введении плана «Ковер» — требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех воздушных судов (ВС), находящихся в полете, кроме военных и спасательных. Вводится он только в исключительных случаях.

Позже, по информации Baza, в воздух подняли истребители, предположительно, МиГ-31 и Су-35, небо над Северной столицей закрыли до 13:00. Этот же Telegram-канал отметил, что над Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а гражданские лайнеры перевели в зону ожидания. В Baza добавили, что план «Ковер» вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

По данным сервиса Flightradar24, около часа гражданских самолетов в воздухе над Санкт-Петербургом не было вообще. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», закрытие воздушного пространства могло быть связано с поиском неизвестного летательного объекта.

Как рассказывал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич, «режим „Ковер“ достигается прежде всего путем эшелонирования противовоздушной обороны, когда на дальних подступах у военных и других объектов стоят такие зенитно-ракетные комплексы, как С-300, С-400, „Бук-М3“, „Панцирь-С1“ и некоторые другие».

Радиолокационные станции работают с учетом того, что эти средства ПВО многократно «перекрываются». То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности, — объяснил Клинцевич.

По его мнению, «эта система ПВО очень надежна, и, как правило, она прикрывает „очень серьезные“ военные и государственные объекты».

Ближе к полудню «Фонтанка», ссылаясь на источник, подчеркнула, что НЛО заметили в 160–200 км от Петербурга. В издании добавили, что эти данные Минобороны РФ передало в Пулково, после чего воздушная гавань перестала принимать ВС и в воздухе начали дежурить истребители. Кроме того, Telegram-канал мэрии Петербурга сообщил о задержке рейсов в Пулково до 12 часов. При этом руководство мегаполиса добавило, что аэропорт и его службы работали в штатном режиме.

Около 12:00 СМИ и Telegram каналы заявили об отмене плана «Ковер» и открытии воздушного пространства над Петербургом и Ленинградской областью.

Примерно в 12.30 первые после временного закрытия неба самолеты приземлились в Пулково. Официальных комментариев о происхождении предполагаемого неопознанного объекта в небе над Петербургом и его судьбе пока не поступало.