SHOT: дрон упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщил, что недалеко от объекта «Газпрома» в Коломенском городском округе Московской области упал беспилотник. По предварительным данным, дрон обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции. На место выехали экстренные службы и саперы.

Откуда прилетел БПЛА и кому принадлежит, еще предстоит выяснить. При этом уточняется, что в результате крушения беспилотника взрыва не произошло.

Опубликовано первое фото с места падения. По данным SHOT, в Подмосковье упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne украинского производства. Отмечается, что такой БПЛА может нести снаряды общим весом порядка 20 кг.

По версии источника SHOT, у беспилотника могло кончиться топливо, из-за чего он резко потерял высоту, зацепился за деревья, повредил крыло и в результате упал.

По данным Telegram-канала Baza, дрон обнаружили около 11:00. Mash пишет, что летательный аппарат рухнул в деревне Губастово, в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск». По предварительным данным, никто не пострадал.

28 февраля власти Адыгеи также сообщили о падении неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе республики. Предполагаемый дрон упал ночью в поселке Новом. Обошлось без пострадавших и без жертв. Незначительные повреждения получила хозпостройка животноводческой фермы. Падение объекта неопознанного объекта попало на видео.