Мощный взрыв прогремел в Тульской области. Что случилось, это дрон ВСУ? В результате взрыва пострадали два человека, в нескольких домах выбиты стекла

Фото: Соцсети

26 марта в Киреевске (Тульская область) прогремел мощный взрыв. Несколько частных домов и многоэтажка получили повреждения. По данным СМИ, в городе упал беспилотник. В экстренных службах рассказали, что два человека получили осколочные ранения, пострадавшим оказывают помощь. В Комитете по региональной безопасности Тульской области заявили, что повреждения получили три жилых дома. Что на данный момент известно о взрыве в Тульской области и его причинах — в материале NEWS.ru.

Что за взрыв прозвучал в Тульской области 26 марта

По данным экстренных служб, взрыв прозвучал в 15:19 по мск на улице Дорожников, дом 29. На месте взрыва образовалась воронка. По данным СМИ, ее размер составляет 10 на 15 метров, глубина — около восьми метров.

Telegram-канал Baza сообщил, что радиус поражения после падения беспилотника в Киреевске составил 500 метров. Речь идет не только об осколках, но и о взрывной волне, приведшей к повреждениям зданий. Экстренные службы рассматривают все возможные версии взрыва и не исключают, что причиной взрыва стало падение БПЛА.

Сколько пострадавших, что разрушено

В единой диспетчерской региона РИА Новости подтвердили, что при взрыве в Киреевске пострадали два человека. Пострадавшими оказались парень и девушка 2002 и 2006 годов рождения.

Кроме того, по информации СМИ, повреждения получили восемь частных домов и один многоквартирный.

Правда, что причиной взрыва в Киреевске стал беспилотник?

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что «причиной взрыва стал беспилотник Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой». По информации СМИ, подобный БПЛА уже взрывался в лесу под Калугой, он же рухнул в Загребе в 2022 году.

По другим данным, речь может идти о взрыве снаряда времён Великой Отечественной войны. Однако РИА Новости в экстренных службах заявили, что, по предварительной информации, причиной взрыва в Кириеевске стал беспилотник с боеприпасом

Какие подробности рассказали очевидцы взрыва под Тулой

Очевидцы выкладывают в интернет видео последствий взрыва в Киреевске. От ударной волны в квартирах жителей Киреевска выбило окна. Один из местных жителей рассказал, что «от дома ничего не осталось». Несколько человек рассказали в соцсетях, что в некоторых районах города нет света, видны клубы черного дыма.

Жительница поселка Дубовка рассказала NEWS.ru, что в момент инцидента находилась на балконе, из-за взрыва «прилично тряхнуло дом», полы заходили ходуном, а все окна дребезжали.

Также очевидцы показывают кадры, на которых рассматривают, предположительно, обломки упавшего дрона.

Реакция властей

В Комитете по региональной безопасности Тульской области подтвердили, что в результате взрыва в Киреевском районе пострадали два человека, они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Пострадали три жилых дома. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы. По данным Telegram-канала «112», специалисты замеряют радиационную обстановку и обследуют найденные после взрыва фрагменты. В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в правительстве региона.