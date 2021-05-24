Разлив нефти в Туапсе локализован

https://static.news.ru/photo/0573c598-bd33-11eb-8e0f-96000091f725_660.jpg Фото: admtuapse.ru

Утечка нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в районе города Туапсе локализована. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Уточняется, что сейчас нефтесодержащая плёнка охватывает порядка 400 квадратных метров поверхности воды. Для очистки акватории применяются сорбенты.

На территории Туапсе в связи с разливом нефтепродуктов в Чёрном море был введён режим повышенной готовности. Такое решение приняли в оперативном штабе Краснодарского края. По официальным данным, масляное пятно находится примерно в 800 метрах от берега. В этом районе проходит глубоководный выпускной канализационный коллектор.

В ликвидации последствий выброса задействованы 75 человек и 22 единицы техники. Кроме этого, на ближайшем к разливу пляже проводятся работы по обсервации береговой линии.

Масляное пятно на поверхности моря заметили местные жители вечером 24 мая. Они сняли видео и опубликовали в соцсетях. По факту произошедшего природоохранная прокуратура начала проверку. Причины появления пятна устанавливаются.