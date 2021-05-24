Разлив нефти в Туапсе локализован

Утечка нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в районе города Туапсе локализована. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Уточняется, что сейчас нефтесодержащая плёнка охватывает порядка 400 квадратных метров поверхности воды. Для очистки акватории применяются сорбенты.
На территории Туапсе в связи с разливом нефтепродуктов в Чёрном море был введён режим повышенной готовности. Такое решение приняли в оперативном штабе Краснодарского края. По официальным данным, масляное пятно находится примерно в 800 метрах от берега. В этом районе проходит глубоководный выпускной канализационный коллектор.
В ликвидации последствий выброса задействованы 75 человек и 22 единицы техники. Кроме этого, на ближайшем к разливу пляже проводятся работы по обсервации береговой линии.
Масляное пятно на поверхности моря заметили местные жители вечером 24 мая. Они сняли видео и опубликовали в соцсетях. По факту произошедшего природоохранная прокуратура начала проверку. Причины появления пятна устанавливаются.