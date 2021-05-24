В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти

https://static.news.ru/photo/4e02ce76-bd2e-11eb-8a03-96000091f725_660.jpg Фото: admtuapse.ru

На территории Туапсе введён режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Чёрном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили , что масляное пятно находится примерно в 800 метрах от берега. В этом районе проходит глубоководный выпускной канализационный коллектор.

На месте работает оперативная группа краевого главка МЧС. К ликвидации пятна привлечены 75 человек и 22 единицы техники. Наряду с этим на ближайшем к разливу пляже проводятся работы по обсервации береговой линии.

Масляное пятно на поверхности моря заметили местные жители вечером 24 мая. Они сняли видео о опубликовали в соцсетях. По факту произошедшего природоохранная прокуратура начала проверку. Причины появления пятна устанавливаются.