Разлив нефти произошёл в Чёрном море около Туапсе

https://static.news.ru/photo/314d6bc2-bd2b-11eb-ba75-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolas Georgiou/Global Look Press

Природоохранная прокуратура начала проверку обстоятельств предполагаемого разлива нефти в Чёрном море в районе города Туапсе. Масляное пятно на поверхности воды заметили местные жители, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, выяснять причины произошедшего будет сочинская межрайонная прокуратура.

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил , что специалисты уже побывали на месте ЧП и отобрали пробы воды. Однако площадь загрязнения пока не определена.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой заметна маслянистая плёнка на поверхности моря. По словам граждан, ролик был снят вечером 24 мая.

В тот же день в Норильске после таяния снега в районе разлива топлива, который произошёл на ТЭЦ-3 в мае прошлого года, также были обнаружены следы нефти.