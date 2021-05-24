На месте прошлогоднего разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти

https://static.news.ru/photo/a57b1354-bc8c-11eb-9d9a-96000091f725_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

После таяния снега в районе разлива топлива, который произошёл на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года, обнаружены следы нефти. Об этом сообщили ТАСС в Росприроднадзоре.

Глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах международного форума «Экология» рассказала, что обнаружены «нефтепроявления в одном из ручьёв». Следы топлива присуствуют в земле, которая была завезена на место ликвидации последствий аварии. На эту тему идёт дискуссия с Норильско-Таймырской энергетической компанией, дочерней структурой «Норникеля».

Компания работает с нашими специалистами, устраняет прошлогодний разлив планово. На месте стоят боны, сорбент, всё необходимое компания делает, — цитирует её агентство.

29 мая 2020 года в Норильске произошла крупная авария. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» выплатила весь штраф, назначенный ей за ущерб от разлива нефти в Норильске. Деньги поступили в российский бюджет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.