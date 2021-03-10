«Вопрос закрыт»: Мишустин подтвердил получение штрафа от «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/76ebae18-81b3-11eb-82ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Норникель» выплатила весь штраф, назначенный ей за ущерб от разлива нефти в Норильске. Деньги поступили в российский бюджет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

По информации Министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель», — сказал он в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, поступление денег означает, что компания отказалась от дальнейших претензий по этому вопросу.

Хотел также сообщить вам, Владимир Владимирович, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт, — подчеркнул глава кабмина.

Накануне Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся дочерней компанией «Норникеля», сообщила, что полностью выплатила штраф за разлив топлива в Норильске. Деньги для выплаты штрафа организации предоставила материнская компания. 145,4 млрд рублей были выплачены федеральному бюджету, ещё 648 млн рублей — в доход города Норильск.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей, писал NEWS.ru.