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В Хабаровском крае на трассе Благодатное — Князе-Волконское водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего джип перевернулся.

Водитель и четыре пассажира, в том числе двое подростков погибли. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, заместитель главы сельского поселения Зязиков-Юрт Адам Гогиев погиб в ДТП, которое произошло в Ингушетии. Авария случилась на автодороге в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.