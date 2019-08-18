https://static.news.ru/photo/2b93f8d4-c1ee-11e9-a301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель главы сельского поселения Зязиков-Юрт Адам Гогиев погиб в ДТП, которое произошло 18 августа в Ингушетии.

Авария случилась на автодороге в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Легковушка муниципального чиновника несколько раз перевернулась прямо на проезжей части, — сообщил агентству « Интерфакс-Юг » представитель местной администрации.

В данное время правоохранительные органы выясняют, что могло стать причиной аварии.

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции скончался в результате ДТП на юго-западе Москвы. Авария произошла на Севастопольском проспекте в районе дома 29. Там автомобиль МВД столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали двое полицейских, один из которых впоследствии умер.