Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

https://static.news.ru/photo/0daddf52-ce67-11ea-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: 05.мвд.рф

В Дагестане произошло ДТП с участием четырёх машин. Пять человек погибли.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, ещё пять человек в результате аварии госпитализированы.

Пять человек погибли, ещё пятеро госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта, — говорится в сообщении.

Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Остальные — в отделении травматологии. Детей среди пострадавших и жертв ДТП нет.

Как отметили в региональном МВД, авария произошла в 01:15 мск у селения Эндирей: автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с Lada Priora, ВАЗ-2110 и Kia Rio.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью сообщила о ДТП на 308-м км трассы А-108. КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Два человека погибли.