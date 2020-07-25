Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

В Дагестане произошло ДТП с участием четырёх машин. Пять человек погибли.
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Пять человек погибли, ещё пятеро госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта, — говорится в сообщении.
Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Остальные — в отделении травматологии. Детей среди пострадавших и жертв ДТП нет.
Как отметили в региональном МВД, авария произошла в 01:15 мск у селения Эндирей: автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с Lada Priora, ВАЗ-2110 и Kia Rio.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью сообщила о ДТП на 308-м км трассы А-108. КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Два человека погибли.
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