https://static.news.ru/photo/af18f7c4-2c72-11ea-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб, второй госпитализирован в результате нападения вооружённого ножом человека в Удмуртии. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в городе Сарапуле.

По данным регионального управления Следственного комитета, мужчины попросили у прохожего закурить. В ответ на эту просьбу тот нанёс обоим ножевые ранения.

Один из мужчин скончался на месте, второму, получившему ножевые ранения в шею и руку, оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, — сказано в сообщении СК.

Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. Оба других участника конфликта также были ранее судимы. При этом все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве и покушении на убийство. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, был задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении на местную жительницу.