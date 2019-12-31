Один человек погиб, второй госпитализирован в результате нападения вооружённого ножом человека в Удмуртии. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в городе Сарапуле.
По данным регионального управления Следственного комитета, мужчины попросили у прохожего закурить. В ответ на эту просьбу тот нанёс обоим ножевые ранения.
Один из мужчин скончался на месте, второму, получившему ножевые ранения в шею и руку, оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, —
сказанов сообщении СК.
Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. Оба других участника конфликта также были ранее судимы. При этом все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве и покушении на убийство. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, был задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении на местную жительницу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен