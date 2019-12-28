Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала в центре столицы 36-летнего мужчину. Его подозревают в изнасиловании и разбойном нападении. 

Сообщается, что вечером 27 декабря в полицию обратилась 20-летняя жительница Москвы. Девушка рассказала стражам порядка все подробности инцидента.

По словам девушки, все произошло в квартире на ул. Дубининская. Сергей напал на потерпевшую сзади, показал нож в руке и заявил, что обезобразит ее лицо, если она не разденется. Затем мужчина изнасиловал гражданку, в том числе в оральной форме, а также отобрал кошелек с 6 тысячами рублей, после чего ушел, — цитирует слова полицейских АГН «Москва». 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Он полностью признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодой человек из Калуги изнасиловал, убил и закопал пенсионерку. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях