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45-летняя туристка из Франции серьёзно пострадала в результате нападения акулы в Индийском океане. Инцидент произошёл у острова Праслен, который входит в Сейшельский архипелаг.

Посол Франции Доминик Мас уточнил, что женщина перенесла операцию, и её жизни ничего не угрожает, сообщает France Presse. Власти запретили отдыхающим купаться в районе, где произошла атака. Предположительно, температура воды...