https://static.news.ru/photo/b9b0869c-2ae8-11ea-b941-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция задержала в центре столицы 36-летнего мужчину. Его подозревают в изнасиловании и разбойном нападении.
Сообщается, что вечером 27 декабря в полицию обратилась 20-летняя жительница Москвы. Девушка рассказала стражам порядка все подробности инцидента.
По словам девушки, все произошло в квартире на ул. Дубининская. Сергей напал на потерпевшую сзади, показал нож в руке и заявил, что обезобразит ее лицо, если она не разденется. Затем мужчина изнасиловал гражданку, в том числе в оральной форме, а также отобрал кошелек с 6 тысячами рублей, после чего ушел, — цитирует слова полицейских АГН «Москва».
На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Он полностью признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
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