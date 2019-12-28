https://static.news.ru/photo/9af2826c-2a31-11ea-8a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Два человека выехали на снегоходе с турбазы в сторону горного хребта и пропали в Карпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Двое туристов направились из турбазы «Звезда» в 110 км от Карпинска на снегоходах в сторону горного хребта Кваркуш Пермского края. Ведутся их поиски, — рассказали спасатели.

В МЧС отметили, что сейчас незарегистрированную группу ищут шесть членов Карпинского поисково-спасательного отряда, передаёт «Интерфакс-Урал». К поискам присоединился и вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда на борту.

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