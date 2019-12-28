https://static.news.ru/photo/8f14e996-2944-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Городского округа Эгвекинот/vk.com

Уже седьмой день ведутся поиски сноубордиста, попавшего в чукотском посёлке Эгвекинот в крупнейшую за 35 лет снежную лавину. Вместе с тем в снежной шапке выше по склону распадка спасатели заметили трещину длиной в 700 метров, которая растёт и угрожает сходом новой лавины.

Сейчас эту массу снега держит уже сошедший снег. То есть чем дальше мы продвигаемся, тем больше нарастает угроза схода новой лавины, — цитирует пресс-служба правительства Чукотского АО и.о. замгубернатора Виктора Бочкарёва.

В поисках сноубордиста задействовано 27 человек и 10 единиц техники. Всего расчищено порядка 5 тыс. кубометров снега. Работу осложняют высокая плотность снега и 25-градусный мороз.

22 декабря фрирайдер катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, длина которой составила почти 1,3 км, а ширина — 30 метров.

Как писал NEWS.ru, тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину во время катания на снегоходе, обнаружили волонтёры в районе населённого пункта Приисковое в Хакасии. Поиски вели сотрудники базы отдыха «Сноулаб При».