https://static.news.ru/photo/81893ea2-4b82-11ea-9e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости

Плохая погода и неверное решение пилота вертолёта — вероятные причины авиакатастрофы, в которой погиб депутат Айрат Хайруллин.

Согласно оценкам экспертов, во время полёта вертолёт попал в «снежный заряд» и, потерявший ориентацию пилот, вместо того, чтобы поднять машину выше и сменить курс, снизился и попытался посадить вертолёт, передаёт Газета.ру.

В результате неудачной посадки, вертолёт задел землю хвостом и его протащило по земле на расстояние 120 метров, от чего в кабине вылетели стёкла и погибший депутат оказался частично снаружи.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Татарстана Николай Кисляков рассказал, что стал свидетелем крушения вертолёта, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он сразу заметил, что вертолёт летит странно.