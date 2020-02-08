Житель Татарстана Николай Кисляков рассказал, что стал свидетелем крушения вертолёта, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он сразу заметил, что вертолёт летит странно.
Я гулял с собакой на берегу Камы, и летел небольшой вертолёт, частный, в сторону Полянок. Мне подозрительным показалось, что он летит не прямо. Он сразу так пошёл вниз, удара слышно не было, — рассказал телеканалу «Звезда» Кисляков.
Мужчина также сообщил, что следом вылетел большой вертолёт «кого-то искать».
Как писал NEWS.ru, Хайруллин сам мог находиться за штурвалом вертолёта, разбившегося 7 февраля в Татарстане. В выяснении причин крушения вертолёта важную роль сыграют показания лётчика, который сейчас находится в тяжёлом состоянии. В числе основных причин катастрофы в настоящее время рассматривают сложные метеоусловия и технические неполадки.