https://static.news.ru/photo/6bab4f8e-4a39-11ea-9419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАСС

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин мог находиться за штурвалом вертолёта, разбившегося в пятницу, 7 февраля, в Татарстане.

По некоторым данным, это был не первый раз, когда он занимал место пилота, — сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается также, что в выяснении причин крушения вертолёта важную роль сыграют показания лётчика, который находится в тяжёлом состоянии.

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находились депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.

Как ранее писал NEWS.ru, церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным начнётся в 11 утра по московскому времени.