Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозящим контейнер, на юге Индии в штате Тамил-Наду. В результате ДТП погибли 19 человек. Об этом
Автобус направлялся в Тируванантапурам из Бангалора, в то время как грузовик шёл с противоположного направления на шоссе Коимбатор — Салем, — отметили в PTI.
В автобусе находилось 48 пассажиров. Они получили различные травмы при столкновении. Среди погибших — шесть женщин, уточняет PTI.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 69 человек пострадали в крупном ДТП в Канаде. Из-за плохой видимости на шоссе столкнулись более 100 автомобилей, в том числе грузовики и автобусы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен