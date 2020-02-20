https://static.news.ru/photo/dcf6a1c0-5399-11ea-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gellinger /pixabay.com

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозящим контейнер, на юге Индии в штате Тамил-Наду. В результате ДТП погибли 19 человек. Об этом сообщает портал Press Trust of India (PTI).

Автобус направлялся в Тируванантапурам из Бангалора, в то время как грузовик шёл с противоположного направления на шоссе Коимбатор — Салем, — отметили в PTI.

В автобусе находилось 48 пассажиров. Они получили различные травмы при столкновении. Среди погибших — шесть женщин, уточняет PTI.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 69 человек пострадали в крупном ДТП в Канаде. Из-за плохой видимости на шоссе столкнулись более 100 автомобилей, в том числе грузовики и автобусы.