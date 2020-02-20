https://static.news.ru/photo/86b3f37c-5370-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NettoFigueiredo /pixabay.com

Около 60 человек получили лёгкие ранения, а 9 человек пострадали серьёзно, в крупном ДТП с участие 100 автомобилей на юге побережья Монреаля в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

Девять человек получили серьёзные ранения, а еще около 60 получили лёгкие ранения после столкновения, в котором участвовало не менее 100 автомобилей, в том числе 12 грузовых. ДТП произошло в южной части Монреаля в среду, — сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что участниками аварии стали также рейсовый и школьный автобусы. После ДТП 10-километровый участок шоссе перекрыли в обоих направлениях.

Спасатели всё ещё работают на месте происшествия.

Министр транспорта Квебека Франсуа Боннардель сообщил, что ДТП могло произойти из-за плохой видимости на дороге: началась метель и на трассе внезапно отключилось освещение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Торонто, после вылета, самолёт авиакомпании Air Canada потерял одно из колёс под правым крылом. Отмечается, что лайнер смог совершить посадку.