https://static.news.ru/photo/6bf620d6-52c2-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Воздушный лайнер авиакомпании Air Canada смог совершить посадку в Канаде без одного из колёс шасси.

Поломка обнаружилась после вылета из аэропорта Нью-Йорка (США). Самолёт A319, на борту которого находились 120 пассажиров и пять членов экипажа, потерял одно из колёс под правым крылом уже в воздухе. При заходе на посадку пилот судна попросил предоставить безопасный коридор. К взлётной полосе, в ожидании жёсткого приземления, были стянуты сотрудники спасательных служб со спецтехникой, однако их помощь не потребовалась. Пострадавших нет, передаёт CTV.

Как писал NEWS.ru ранее, летевший из Уфы на Пхукет самолёт российской авиакомпании Nordwind вынужденно совершил посадку в Москве. Это произошло из-за того, что у лайнера сработал датчик. Кроме того, в Уфе отсутствовал сменный экипаж, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых.