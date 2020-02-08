Таиландский премьер Прают Чан-Оча заявил, что не считая ликвидированного стрелка, в захваченном им торговом центре «Терминал 21» убиты 26 человек.
Политик отметил, что случившееся не имеет прецедентов, и выразил надежду, что такой трагедии больше не повторится,
Как писал NEWS.ru ранее, полицейские Таиланда уничтожили военного, который устроил стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима. Ранее капрал Чакрапант Тхомма застрелил трёх своих сослуживцев в лагере, в том числе командира, затем угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.
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