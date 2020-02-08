https://static.news.ru/photo/197cc664-4aea-11ea-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Полицейские Таиланда уничтожили военного, который устроил стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил трёх своих сослуживцев в лагере, в том числе командира, затем угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.

После Чакрапант Тхомма обстреливая по дороге мирных граждан укрылся в торговом центре «Терминал-21», где продолжил стрельбу.

Капрал убил более 20-и человек и ещё ранил свыше 60. На данный момент сообщается, что 13 пострадавшим при стрельбе в торговом центре понадобилась госпитализация.

Thailand shooting: Soldier who killed 20 is shot dead https://t.co/rmymBWXS7Y #SmartNews — Paul Kent (@kentpg) February 9, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, таиландскому стрелку удалось скрыться с места преступления. Он провёл в торговом центре более девяти часов, а затем покинул здание и сбежал с места преступления.