Полицейские Таиланда уничтожили военного, который устроил стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима. Об этом
Отмечается, что военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил трёх своих сослуживцев в лагере, в том числе командира, затем угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.
После Чакрапант Тхомма обстреливая по дороге мирных граждан укрылся в торговом центре «Терминал-21», где продолжил стрельбу.
Капрал убил более 20-и человек и ещё ранил свыше 60. На данный момент сообщается, что 13 пострадавшим при стрельбе в торговом центре понадобилась госпитализация.
Thailand shooting: Soldier who killed 20 is shot dead— Paul Kent (@kentpg)
https://t.co/rmymBWXS7Y #SmartNews February 9, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, таиландскому стрелку удалось скрыться с места преступления. Он провёл в торговом центре более девяти часов, а затем покинул здание и сбежал с места преступления.
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