Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Полицейские Таиланда уничтожили военного, который устроил стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил трёх своих сослуживцев в лагере, в том числе командира, затем угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.

После Чакрапант Тхомма обстреливая по дороге мирных граждан укрылся в торговом центре «Терминал-21», где продолжил стрельбу.

Капрал убил более 20-и человек и ещё ранил свыше 60. На данный момент сообщается, что 13 пострадавшим при стрельбе в торговом центре понадобилась госпитализация.

Как писал NEWS.ru ранее, таиландскому стрелку удалось скрыться с места преступления. Он провёл в торговом центре более девяти часов, а затем покинул здание и сбежал с места преступления.

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