https://static.news.ru/photo/6041575c-4ab5-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий, который устроил стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима и скрывался в нём более девяти часов, покинул здание и сбежал с места преступления.

Мужчина устроил перестрелку со спецназом на парковке здания. Он выстрелил в баллон с газом, попадание привело к пожару. В результате перестрелки пострадало два бойца спецназа, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 февраля таиландский военнослужащий открыл огонь по гражданским в торговом центре «Терминал 21». Жертвами атаки стали более 30 человек, ещё 31 получил ранения. На место происшествия привезли мать стрелка для проведения переговоров.