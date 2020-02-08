В таиландском городе Накхонратчасима к зданию торгового центра «Терминал 21» приехала мать устроившего в нём стрельбу солдата. Она попытается уговорить сына сдаться.
Об этом
Один из сослуживцев стрелка сообщил, что за его матерью послали сразу же, как только установили личность нападавшего. Женщина живёт в провинции Чайяпхум.
Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный, — рассказал солдат об устроившем теракт стрелке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде солдат, открывший стрельбу и удерживающий заложников, перед этим похитил более 700 патронов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен