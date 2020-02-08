https://static.news.ru/photo/39942978-4a96-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

В таиландском городе Накхонратчасима к зданию торгового центра «Терминал 21» приехала мать устроившего в нём стрельбу солдата. Она попытается уговорить сына сдаться.

Об этом сообщает местный телеканал «Тхаи Рат ТВ». По его данным, вооружённый до зубов военнослужащий остаётся в здании. Он удерживает в заложниках 16 человек. Жертвами его атаки стали 17 человек, 21 получил ранения.

Один из сослуживцев стрелка сообщил, что за его матерью послали сразу же, как только установили личность нападавшего. Женщина живёт в провинции Чайяпхум.

Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный, — рассказал солдат об устроившем теракт стрелке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде солдат, открывший стрельбу и удерживающий заложников, перед этим похитил более 700 патронов.