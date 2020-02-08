В Таиланде солдат, открывший стрельбу и удерживающий заложников, перед этим похитил более 700 патронов.
Об этом
Отмечается, что в субботу военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев (предположительно, командира и ещё двоих человек), угнал автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города. При этом он вёл трансляцию, в которой жаловался на то, что у него сводит пальцы от постоянной стрельбы. О мотивах его поступка ничего не известно.
Как писал NEWS.ru, таиландский стрелок смертельно ранил 15 человек. В данный момент он находится в торговом центре «Терминал 21», где удерживает в заложниках ещё 16 жителей города. Мужчина является действующим военным.
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