https://static.news.ru/photo/672a07d8-4a8a-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakkrapanth Thomma/facebook.com

В Таиланде солдат, открывший стрельбу и удерживающий заложников, перед этим похитил более 700 патронов.

Об этом сообщает таиландский новостной сайт Khaosod. При этом военный, который взял в заложники 16 человек — профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Отмечается, что в субботу военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев (предположительно, командира и ещё двоих человек), угнал автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города. При этом он вёл трансляцию, в которой жаловался на то, что у него сводит пальцы от постоянной стрельбы. О мотивах его поступка ничего не известно.

Как писал NEWS.ru, таиландский стрелок смертельно ранил 15 человек. В данный момент он находится в торговом центре «Терминал 21», где удерживает в заложниках ещё 16 жителей города. Мужчина является действующим военным.