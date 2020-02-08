Таиландский стрелок смертельно ранил 15 человек. На данный момент он находится в торговом центре «Терминал 21», где удерживает в заложниках ещё 16 жителей города Накхонратчасима.
Мужчина является действующим военным офицером. Мотивы его поступка до сих пор остаются неизвестны,
Ранее NEWS.ru писал, что стрелок вёл трансляции с места происшествия у себя на странице в социальной сети Facebook. В одном из видеороликов он заявил, что стрельба по гражданским его измотала и он не может пошевелить пальцем.
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