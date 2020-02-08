Как пишет автор ролика, в торговом центре царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания.
В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром. По словам пользователя, выложившего видео, военные готовятся к операции по нейтрализации устроившего стрельбу военнослужащего. По некоторым данным, он удерживает в заложниках 16 человек.
#Thailand soldiers in the streets of in Nakhon Ratchasima, ongoing operation to arrest a rogue soldier who went on a shooting rampage
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде военнослужащий начал стрелять по гражданским лицам. 13 человек погибли. По данным Telegram-канала Mash, он подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.