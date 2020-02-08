https://static.news.ru/photo/1f2b8e8e-4a76-11ea-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakrapanth Thomma/facebook.com

Пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug — freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020

Как пишет автор ролика, в торговом центре царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания.

В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром. По словам пользователя, выложившего видео, военные готовятся к операции по нейтрализации устроившего стрельбу военнослужащего. По некоторым данным, он удерживает в заложниках 16 человек.

#Thailand soldiers in the streets of in Nakhon Ratchasima, ongoing operation to arrest a rogue soldier who went on a shooting rampage



They want to secure the release of the hostages he is holding on the 4th floor in the mall https://t.co/BYv7VlEzYl https://t.co/jJbCcbwVrC pic.twitter.com/NK4CYZrZCQ — Saad (@SaadAbedine) February 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде военнослужащий начал стрелять по гражданским лицам. 13 человек погибли. По данным Telegram-канала Mash, он подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.