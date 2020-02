MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug

Как пишет автор ролика, в торговом центре царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания.

В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром. По словам пользователя, выложившего видео, военные готовятся к операции по нейтрализации устроившего стрельбу военнослужащего. По некоторым данным, он удерживает в заложниках 16 человек.