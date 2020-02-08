Фото: Jakrapanth Thomma/facebook.com

Пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским.

Как пишет автор ролика, в торговом центре царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания.

В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром. По словам пользователя, выложившего видео, военные готовятся к операции по нейтрализации устроившего стрельбу военнослужащего. По некоторым данным, он удерживает в заложниках 16 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде военнослужащий начал стрелять по гражданским лицам. 13 человек погибли. По данным Telegram-канала Mash, он подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях