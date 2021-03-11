Пожар вызвал обрушение кровли в промышленном здании в Омске

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В производственном здании с кислородными баллонами в Омске проиcходит пожар на площади 700 квадратных метров.

В МЧС РФ рассказали ТАСС, что на объекте из-за пожара обрушилась кровля. Собеседник агентства уточнил, что горящее здание расположено по улице 60 лет Победы. Информация о возгорании поступила в 21:01 (18:01 мск). На момент прибытия первого пожарного расчёта площадь пожара составляла около 500 квадратных метров, затем она увеличилась.

В настоящее время огонь локализован. Из здания эвакуируют кислородные баллоны. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. В МЧС подчеркнули, что работы по ликвидации последствий возгорания проводятся с соблюдением необходимых требований техники безопасности. В них участвуют 61 человек и 12 единиц спецтехники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупный пожар произошёл на автостоянке в городе Донском Тульской области. Там сгорели 13 автомобилей.

По информации пресс-службы регионального МВД, возгорание произошло утром 8 марта на неохраняемой парковке, расположенной на улице Новой. Огонь уничтожил пассажирские микроавтобусы марок Iveco, Ford Transit и Volkswagen Multivan, а также легковые машины УАЗ-3309, УАЗ Patriot, Nissan Pathfinder и Opel.