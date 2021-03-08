13 автомобилей сгорели на неохраняемой парковке под Тулой

https://static.news.ru/photo/12c704b8-7ff2-11eb-97f9-96000091f725_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошёл на автостоянке в городе Донском Тульской области. Там сгорели 13 автомобилей.

По информации пресс-службы регионального МВД, возгорание произошло утром 8 марта на неохраняемой парковке, расположенной на улице Новой. Огонь уничтожил пассажирские микроавтобусы марок Iveco, Ford Transit и Volkswagen Multivan, а также легковые машины УАЗ-3309, УАЗ Patriot, Nissan Pathfinder и Opel.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Среди версий о причинах произошедшего рассматривается и вариант умышленного поджога.

Ранее, как писал NEWS.ru, местные власти назвали предварительную версию пожара на реке Обь после аварии на трубопроводе под Нижневартовском. По их данным, это могла быть искра рыбацкого снегохода.