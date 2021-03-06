Власти озвучили предположительную причину возгорания на Оби

https://static.news.ru/photo/fb25f41c-7f11-11eb-b4d1-96000091f725_660.jpg Фото: rpn73.rpn.gov.ru

Искра рыбацкого снегохода могла стать возможной причиной пожара на реке Обь после аварии на трубопроводе под Нижневартовском. Об этом сообщили в администрации Сургута.

По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки, — заявили в мэрии.

Также власти рекомендовали гражданам в ближайшее время отказаться от рыбалки на Оби и не выходить на лёд реки.

На сайте правительства ХМАО говорится, что загрязняющие вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию, в районе аварии не обнаружены.

Как уточнила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Югры Наталья Комарова, пробы воды будут получены в течение трёх дней. Она также рассказала, что администрация Мегиона, находящегося рядом с Нижневартовском, провела проверку питьевой воды на органолептические показатели и не обнаружила там нарушений.

В субботу, 6 марта, стало известно о пожаре, который произошёл в акватории Оби под Нижневартовском в ХМАО. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предположительно, авария произошла на подводном трубопроводе.

В компании «СибурТюменьГаз» уточнили, что на подводном участке продуктопровода произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов, что привело к кратковременному возгоранию. Участок был оперативно локализован, рисков для жителей близлежащих населённых пунктов и угроз для окружающей среды нет.

7 марта местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания на месте прорыва. Профильные ведомства характеризуют ситуацию как технологическое происшествие, с последствиями которой предприятие справится самостоятельно.

Как заявил гендиректор «СибурТюменьГаза» Александр Тепляков, рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия. Об этом писал NEWS.ru.

По данным СУ СК РФ, в результате пожара пострадал один человек. Он получил ожоги, но госпитализация не понадобилась. Также ведомство сообщило о назначении процессуальной проверки.