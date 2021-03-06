В «Сибуртюменьгазе» опровергли вероятность повторного возгорания на Югре

https://static.news.ru/photo/fb25f41c-7f11-11eb-b4d1-96000091f725_660.jpg Фото: rpn73.rpn.gov.ru

Повторного возгорания углеводородов после аварии на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО не произойдёт. Риски повторения происшествия отсутствуют. Так в разговоре с журналистами заявил генеральный директор АО «Сибуртюменьгаз» Александр Тепляков.

Инцидент произошёл в субботу, 6 марта, в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. О пожаре на месте разлива углеводородов сообщило правительство ХМАО. По имеющимся данным, повреждённый участок трубопровода отключён, площадь горения составила одну тысячу квадратных метров. Пострадал один человек. В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Проводится утилизация остатков углеводородов.

Как подчеркнул гендиректор компании, риски повторного возгорания углеводородов отсутствуют. В настоящий момент газ идёт в штатном режиме.

Технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведётся через основную линию газопродуктопровода, — цитирует Теплякова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, по предварительным расчётам, во время аварии, в результате которой произошёл пожар в акватории реки Обь, на подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.