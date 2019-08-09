https://static.news.ru/photo/326abd28-bb40-11e9-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: 65.mchs.gov.ru

В портовом городе Холмске загорелся рыбоконсервный завод сахалинской компании «Лаперуз». Пожар уже локализован, идёт разборка кровли здания.

Открытое пламя ликвидировано очень оперативно, никто не пострадал, угрозы для города и его жителей нет, — сообщили в правительстве региона.

Возгорание распространилось на площади 300 кв. метров. Пожар тушили 29 человек и 11 единиц техники. Угрозы переноса огня на другие цеха, строения и лесной массив не было.

Как писал News.ru, в администрации Дзержинска сообщили, что взрывы на предприятии ГосНИИ «Кристалл» произошли в цехе полимеров. В результате были разрушены пять зданий на общей площади 800 кв. метров. За медицинской помощью обратились 79 человек, большинству из них её оказали на месте.