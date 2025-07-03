Та самая «Мимоза» из детства: вкусно и без мороки — все решают консервы

Салат «Мимоза» — тот самый вкус из детства, который возвращает теплые воспоминания. Простые ингредиенты, минимум усилий — и перед вами блюдо, которое украсит любой стол. Секрет — в правильной последовательности слоев и качественных консервах.
Ингредиенты:
- консервированная сайра — 2 банки;
- картофель — 300 г;
- морковь — 200 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- репчатый лук — 100 г;
- сыр «Российский» — 150 г;
- майонез — 100 г;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- укроп — 30 г;
- петрушка — 30 г.
Приготовление:
- Картофель и морковь отварить, натереть на терке.
- Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков.
- Лук мелко нарезать, замариновать в смеси уксуса, сахара и соли.
- Сайру размять вилкой, удалив крупные кости.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Собирать слоями: картофель — лук — рыба — белки — морковь — сыр.
- Каждый слой промазывать майонезом.
- Украсить тертыми желтками и зеленью.
Ранее сообщалось о рецепте сытного сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе овощи и ароматную заправку.