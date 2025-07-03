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03 июля 2025 в 19:48

Та самая «Мимоза» из детства: вкусно и без мороки — все решают консервы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Мимоза» — тот самый вкус из детства, который возвращает теплые воспоминания. Простые ингредиенты, минимум усилий — и перед вами блюдо, которое украсит любой стол. Секрет — в правильной последовательности слоев и качественных консервах.

Ингредиенты:

  • консервированная сайра — 2 банки;
  • картофель — 300 г;
  • морковь — 200 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • репчатый лук — 100 г;
  • сыр «Российский» — 150 г;
  • майонез — 100 г;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • укроп — 30 г;
  • петрушка — 30 г.

Приготовление:

  1. Картофель и морковь отварить, натереть на терке.
  2. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков.
  3. Лук мелко нарезать, замариновать в смеси уксуса, сахара и соли.
  4. Сайру размять вилкой, удалив крупные кости.
  5. Сыр натереть на мелкой терке.
  6. Собирать слоями: картофель — лук — рыба — белки — морковь — сыр.
  7. Каждый слой промазывать майонезом.
  8. Украсить тертыми желтками и зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте сытного сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе овощи и ароматную заправку.

еда
салаты
консервы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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