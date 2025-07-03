Та самая «Мимоза» из детства: вкусно и без мороки — все решают консервы

Та самая «Мимоза» из детства: вкусно и без мороки — все решают консервы

Салат «Мимоза» — тот самый вкус из детства, который возвращает теплые воспоминания. Простые ингредиенты, минимум усилий — и перед вами блюдо, которое украсит любой стол. Секрет — в правильной последовательности слоев и качественных консервах.

Ингредиенты:

консервированная сайра — 2 банки;

картофель — 300 г;

морковь — 200 г;

куриные яйца — 4 шт.;

репчатый лук — 100 г;

сыр «Российский» — 150 г;

майонез — 100 г;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

укроп — 30 г;

петрушка — 30 г.

Приготовление:

Картофель и морковь отварить, натереть на терке. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Лук мелко нарезать, замариновать в смеси уксуса, сахара и соли. Сайру размять вилкой, удалив крупные кости. Сыр натереть на мелкой терке. Собирать слоями: картофель — лук — рыба — белки — морковь — сыр. Каждый слой промазывать майонезом. Украсить тертыми желтками и зеленью.

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