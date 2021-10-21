Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

Появилось видео момента взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в Рязанской области, в результате которого погибли 16 человек. Минздрав подтвердил эти данные.

Ролик был снят на авторегистратор. В кадре сперва видна свободная дорога, по которой машина передвигается, а впереди — здание завода. В какой-то момент происходит резкая вспышка и выброс столба пламени в небо, после чего идёт дым.

Взрыв в цехе по производству пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области произошёл 22 октября после заступления рабочими на смену.

Единственный выживший был доставлен в реанимацию с 80% ожогов тела. В пресс-службе МЧС ГУ МЧС по Рязанской области NEWS.ru рассказали, что на место вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. С ним прибудет и оперативная группа.

Причиной пожара на производстве пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области стало нарушение технологического процесса в одном из цехов, рассказывали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.