16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Число жертв взрыва в цехе под Рязанью возросло

11:11, 22 октября 2021
Число жертв взрыва в цехе под Рязанью возросло Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Число жертв взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области возросло до 16 человек. Тела 15 рабочих обнаружены, ещё одного ищут под завалами. Выжить удалось только одному сотруднику завода, пишет Life Shot.

Уточняется, что ещё одного человека ищут под обломками здания. Как видно на опубликованных в Сети фото, цех был полностью разрушен огнём. Единственный выживший доставлен в реанимацию с 80% ожогов тела.

В пресс-службе МЧС ГУ МЧС по Рязанской области NEWS.ru рассказали, что на место вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. С ним прибудет и оперативная группа.

В готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас — в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России — 50 человек и 7 единиц техники. Среди техники — две тяжёлых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту, — сказали там.

В ведомстве также уточнили, что пожар на месте инцидента уже потушен. Тем не менее, спасатели продолжают работы. В ликвидации последствий инцидента задействованы 170 человек и 50 единиц техники.

Как добавляет RT, за последние пять лет надзорные органы выявили 18 нарушений правил безопасности на заводе «Эластик», где и произошёл взрыв. В 2021 году на предприятии отсутствовали автоматические пожарные сигнализации. В 2018 году требовалось провести капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Помимо этого, специалисты отмечали, что на заводе были проблемы с аварийными выходами и не хватало средств индивидуальной защиты.

Причиной пожара на производстве пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области стало нарушение технологического процесса в одном из цехов, рассказывали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео