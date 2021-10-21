Число жертв взрыва в цехе под Рязанью возросло

Число жертв взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области возросло до 16 человек. Тела 15 рабочих обнаружены, ещё одного ищут под завалами. Выжить удалось только одному сотруднику завода, пишет Life Shot.

Уточняется , что ещё одного человека ищут под обломками здания. Как видно на опубликованных в Сети фото, цех был полностью разрушен огнём. Единственный выживший доставлен в реанимацию с 80% ожогов тела.

В пресс-службе МЧС ГУ МЧС по Рязанской области NEWS.ru рассказали, что на место вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. С ним прибудет и оперативная группа.

В готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас — в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России — 50 человек и 7 единиц техники. Среди техники — две тяжёлых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту, — сказали там.

В ведомстве также уточнили, что пожар на месте инцидента уже потушен. Тем не менее, спасатели продолжают работы. В ликвидации последствий инцидента задействованы 170 человек и 50 единиц техники.

Как добавляет RT, за последние пять лет надзорные органы выявили 18 нарушений правил безопасности на заводе «Эластик», где и произошёл взрыв. В 2021 году на предприятии отсутствовали автоматические пожарные сигнализации. В 2018 году требовалось провести капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Помимо этого, специалисты отмечали, что на заводе были проблемы с аварийными выходами и не хватало средств индивидуальной защиты.

Причиной пожара на производстве пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области стало нарушение технологического процесса в одном из цехов, рассказывали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.