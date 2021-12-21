Появилось видео с места ДТП на ТТК в Москве, где столкнулись более 10 авто

На ТТК в Москве произошла крупная авария. Столкнулись порядка 15 автомобилей. По данным МВД, пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено. Виновник ДТП находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД, в ДТП никто не пострадал . По последней информации СМИ, всё же пострадал один человек. Предположительно, это женщина, информация уточняется.

Предварительно установлено, что виновник аварии находился в состоянии опьянения. Информацию о том, что ДТП произошло из-за водителя Ford Explorer, уже подтвердили в столичной Госавтоинспекции. Минивэном в момент столкновения управлял 34-летний мужчина. В ближайшее время он пройдёт медосвидетельствование.

Столкновение автомобилей произошло перед развязкой с Кутузовским проспектом. Известно, что одна из машин принадлежит китайскому посольству. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, сильно затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.